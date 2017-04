Germanicus sterkste in stadsderby

Germanicus wint van Raptim (foto: RTV Drenthe/Henk Kuhl)

VOETBAL - De stadsderby in de top van de zondag tweede klasse L tussen Germanicus en Raptim is geëindigd in een 3-1 overwinning voor de thuisploeg. Bij rust was het 1-1 aan de Sportlaan in Coevorden, waar 2500 toeschouwers een vermakelijke wedstrijd te zien kregen.

Raptim kwam heel sterk uit de startblokken en na vijf minuten was het 0-1 door een doelpunt van Laurens Meppelink. Na een kwartier kwam Germanicus beter in de wedstrijd en toonde het meer strijd. Dit resulteerde na 22 minuten in de gelijkmaker van Daan van Dijk, die binnenkopte na een vrije trap van Nick Schuiling. Na die treffer bleef Germanicus de betere partij en het kreeg ook de betere kansen. Een inzet van Marco Cremer werd van de doellijn gehaald en een poging van Roelof van Dijk ging via keeper Sander Bunskoek net over. Ruststand: 1-1.



In de tweede helft werd het spelniveau minder. Beide ploegen leverden wel veel strijd, maar kwamen niet tot doelpuntrijke kansen. Een kwartier voor tijd zag Raptim-invaller Ruben Hoving zijn schot net naast gaan, waarna aan de andere kant invaller Nicky Schenkel van dichtbij de 2-1 voor Germanicus binnentikte.



Beslissing

Raptim probeerde de bakens nog te verzetten, maar zeven minuten voor tijd besliste Marco Cremer de wedstrijd door de 3-1 binnen te tikken na een voorzet van Randy van der Weide. Raptim kreeg nog één kans via Fabian Greve, maar zijn vrije trap ging net naast. Twee minuten voor tijd kon Randy van der Weide de vierde treffer voor Germanicus maken, maar hij miste vlak voor het doel.



Door dit resultaat blijft Germanicus een van de belangrijke kandidaten voor de titel en haakt Raptim af in de strijd om het kampioenschap.