Sudosa-Desto verlaat Topdivisie met zege

Sudosa-Desto verslaat VV Utrecht (archieffoto RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto hebben hun laatste wedstrijd in de Topdivisie winnend afgesloten. In eigen huis was de nummer eennalaatst met 3-2 te sterk voor middenmoter VV Utrecht. Setstanden: 23-25, 24-26, 25-23, 25-20, 15-13.

Sudosa-Desto-coach Mark Afman: "De eerste sets verloren we nipt. Bij ons vielen iets teveel makkelijke ballen op de grond, maar we werden steeds scherper en konden de wedstrijd omdraaien. We hebben terecht gewonnen."



Het duel in Assen was beladen, omdat coach Erwin Sikkema en speelsters Kirsten Kuipers en Anouk de Haan afscheid namen. Kuipers en De Haan kregen allebei een publiekswissel.



Positief

Afman kijkt ondanks de degradatie met een overwegend positief gevoel terug op het afgelopen seizoen. "We wisten dat we met dit jonge team een groei door moesten maken en dat hebben we gedaan. Als we de eerste seizoenshelft net zoveel punten hadden gehaald als de tweede seizoenshelft, dan waren we er makkelijk in gebleven. We zijn vandaag geëindigd met de meiden die blijven en in deze groep zit genoeg rek om na de zomer een goed seizoen te draaien in de eerste divisie."



Op de vraag of Sudosa-Desto alle pijlen richt op een directe terugkeer in de Topdivisie, zegt Afman: "Er komen veel jonge meiden bij en we benutten de eerste seizoenshelft om te gaan bouwen. Daarna moeten we de balans maar eens gaan opmaken."