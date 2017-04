Man uit Assen zwaargewond bij ongeluk in Zuidvelde

ZUIDVELDE - Bij een ongeluk op de Asserstraat in Zuidvelde is vannacht een 36-jarige man uit Assen vermoedelijk zwaargewond geraakt.

Het slachtoffer raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in een sloot. Twee voorbijgangers belden de politie en verleenden eerste hulp.De politie sloot de Asserstraat af voor verkeer. Het slachtoffer werd gestabiliseerd door de hulpdiensten. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer werd uiteindelijk met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd een bloedproef afgenomen, om te kijken of er mogelijk sprake was van alcohol- of drugsgebruik.