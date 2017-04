Zwaargewonde bij ongeval Zuidvelde

Hulpdiensten bij het ongeval (foto: Persbureau Meter)

ZUIDVELDE - Bij een eenzijdig ongeval op de Asserstraat bij Zuidvelde is vermoedelijk een zwaargewonde gevallen.

Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak met zijn auto van de weg. De politie heeft de weg tussen Assen en Norg afgesloten. Brandweer en ambulancedienst zijn aanwezig om hulp te verlenen aan het slachtoffer. Ook de traumahelikopter is inmiddels geland in een weiland naast de weg.



Later meer.

Door: Jeroen Kelderman