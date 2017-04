De halve finale van Hurry-Up - Sporting CP nog een keer

HANDBAL - Hurry-Up kreeg gisteravond veel complimenten over het vertoonde spel in de eerste halve finalewedstrijd van de EHF Challenge Cup tegen het Portugese Sporting CP. De full-profs uit Portugal wonnen weliswaar met 27-32, maar de club uit Zwartemeer maakte reclame voor het vaderlandse handbal.

