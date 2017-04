Suelmann en Falke in top 5 Challenge Cup

HANDBAL - Ronald Suelmann en Tommie Falke staan na de eerste halve finalewedstrijd tegen Sporting Club Portugal in de top 5 van de topschutterslijst van de Challenge Cup. Suelmann staat 2e en Falke is geklommen naar de 5e plek.

Hurry-Up - Sporting CP in zijn geheel

Hurry-Up buigt in slotfase voor Sporting CP

Suelmanns' teller staat op 46 treffers, terwijl Falke er 39 maakte tot nu toe.Topscorer is de Kroaat Josip Juric Grgic, speler van het IJslandse Valur. Hij scoorde gisteravond acht keer in de met 30-22 gewonnen halve finalewedstrijd tegen het Roemeense AHC Potaissa Turda.Ook Vaidas Trainavicius, Bart Mik en Joel Huesmann zijn terug te vinden in de top 50 van het klassement. Trainavicius staat met 24 goals op plaats 29, Mik maakte er tot nu toe 20 en staat daarmee op de gedeeld 38e plaats en Huesmann deelt met 18 goals de 47e positie op de schutterslijst.