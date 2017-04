Noordscheschut lost De Weide af in titelstrijd

Noordscheschut is de nieuwe nummer 2 in de 2e klasse J

VOETBAL - Noordscheschut heeft door een 2-1 zege op Bedum de tweede plaats in de 2e klasse J overgenomen van De Weide. De Hoogeveense club verloor op eigen veld met 4-0 van Pelikaan S en dat terwijl koploper vv Groningen ook verloor. Op bezoek bij Gramsbergen werd het 3-0.

De Weide liet dus een kans liggen om vv Groningen tot op twee punten te naderen. De naaste belager van de Groningers is nu Noordscheschut. De ploeg van trainer André Mulder staat vier punten achter de koploper en dat met nog drie duels te spelen.



Pelikaans S, De Weide en NEC Delfzijl staan op vijf punten van Groningen.



Noordscheschut

Noordscheschut maakte tegen Bedum een 0-1 achterstand goed na rust. Danny Kiekebelt en Kevin van Dalen zorgden voor de treffers voor de thuisclub.



De Weide

De Weide keek na één helft al tegen een 3-0 achterstand aan door twee goals van Martijn Drent en één van Anton Jongsma. In de tweede helft bepaalde Wasim el Baroudi de eindstand op 4-0 voor de gasten.



Kraker over twee weken

Over twee weken speelt Noordscheschut op eigen veld tegen vv Groningen.