Twee automobilisten rijden onder invloed van alcohol

Twee automobilisten hadden te veel gedronken (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De politie Hoogeveen heeft vannacht twee drankrijders van de weg gehaald.

Een automobilist reed met zijn auto de sloot in. Na een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Hij blies 595 ugl, wat neerkomt op ongeveer 1,3 promille. Zijn rijbewijs werd ingevorderd.



Een andere automobilist had ongeveer 1,1 promille alcohol in zijn bloed. Deze bestuurder kreeg een rijverbod van vijf uur opgelegd.