Jonge Drentse ondernemers helpen Europese merken China te veroveren

Jean-Paul Schmitz en Jelmer de Jong in hun kantoor in Den Bosch (Foto: Ronald Oostingh / RTV Drenthe)

DEN BOSCH / SHANGHAI - De één is geboren in Oosterhesselen, de ander in Emmer-Compascuum. Maar het afgelopen jaar houdt Jean-Paul Schmitz (30) kantoor in Shanghai en runt Jelmer de Jong (29) de zaak vanuit Den Bosch. De twee heren startten ruim een jaar geleden hun bedrijf AsiaAssist, bedoeld om grote Europese merken te helpen om de Aziatische online markt te veroveren.

Met succes: grote bedrijven rammelen aan de poort en de eerste miljoenenomzet voor de jonge, Drentse ondernemers is in zicht.



Verliefd

De twee jeugdvrienden studeerden beiden een tijd in Azië. Schmitz in Zuid-Korea en De Jong in Hongkong. Ze werden verliefd op het land, de cultuur. En ze merkten ook dat er kansen waren voor een eigen bedrijf. Ze zagen Chinezen massaal in de rij staan bij luxe kledingwinkels en de shoppers kwamen met goed gevulde tassen naar buiten. "Toen bleek uit onderzoek dat de middenklasse en miljonairs daar ontzettend hard groeien. Dus er liggen veel kansen voor Europese bedrijven", aldus De Jong.



"Alles gaat daar zo snel. De economie groeit hard, je ziet heel veel grote merken in Azië. Wij dachten toen: hoe kun je Europese en Nederlandse bedrijven in China op de markt brengen?" voegt Schmitz daar aan toe. De twee heren zien een gat in de online markt en besluiten om hard aan de bak te gaan.



Werken en slapen, verder niets

Jaren van handen uit de mouwen en hard werken breken aan. Vier jaar lang verdiepen de jonge ondernemers zich in de Chinese markt. Ze bezoeken het land een aantal maanden, spreken veel ondernemers en lezen urenlang over online verkoop in China. En dat terwijl ze ook nog een normale baan ernaast hebben.



"Voordat we naar onze dagelijkse baan gingen, stonden we 's ochtends vroeg op. Om 6 uur werkten we aan onze eigen zaak, dan gingen we naar onze dagelijkse baan en toen we terug waren werkten we tot diep in de nacht weer aan onze eigen zaak", legt Schmitz uit. De jonge ondernemers werken in die tijd allebei bij Coolblue in Rotterdam, een grote webwinkel. Een plek waar ze de fijne kneepjes van het zogenoemde E-commerce-vak leren.



Moeilijke markt

Maar is het dan zo moeilijk om als groot Europees merk de Chinese markt te veroveren? "Ja", vertelt Patrick Boom van Hi-Tec. Dat is een groot, wereldwijd schoenenmerk dat met behulp van de twee Drenten de Chinese online markt op wil. "China, met de muur eromheen, is altijd een beschermd land geweest. Ze hebben een andere cultuur dan wij."



"Het is niet dat je als merk even een website of een webshop opent en dat mensen dan met een beetje online marketing daar vanzelf opkomen", vervolgt Boom zijn verhaal. In China heb je een groot aantal marktplaatsen, grote online platformen waar de Chinees alles koopt. Als buitenstaander kom je daar niet zomaar met jouw merk op. "Jelmer en Jean-Paul hebben zich omringd met de juiste mensen daar ter plaatse waardoor ze in staat waren openingen te vinden bij die marktplaatsen daar", aldus Boom.



Alles online

China is groot, ontzettend groot. "Er wonen 1,4 miljard mensen in China. En er zijn meer dan 200 steden waar meer dan een miljoen of meer mensen wonen", legt Schmitz uit. Hij wil daarmee benadrukken dat het als Europees merk dan heel lastig wordt om een klant op de juiste manier te benaderen. "Je kunt in de winkel gaan liggen, maar als je dan 80% van je doelgroep wilt benaderen dan moet jouw product in een paar honderd winkels in China liggen. Dat kost heel veel geld." Daar komt ook nog bij dat alleen al qua ontwerp en verkoop de online wereld in China heel anders werkt dan in Europa.



Daar komt ook bij dat de Chinees bijna alles online doet, als het ware hoeft niemand nog de deur uit om zijn brood, groente en fruit te kopen. De mobiel is een tv, supermarkt en kledingwinkel in één. Dat je er ook nog mee kunt bellen lijkt bijzaak. "Meer dan 80% van de aankopen in China gaat via de mobiel. Veel mensen op het platteland hadden geen computer maar al wel een mobieltje", legt De Jong die ontwikkeling uit.



Vrijgezellendag

Leuk voorbeeld van de online verkoopgekte in China is Singles' Day, vrijgezellendag dus. Een begrip in het land. Op die dag mogen alle vrijgezellen een cadeautje voor zichzelf kopen. Een dag die, hoe kan het ook anders, bedacht is door een van de grote online marktplaatsen in het land.



"Op die dag wordt voor meer dan 16 miljard aan spullen verkocht", vertelt Schmitz. "Op één dag", benadrukt hij. "Dat is echt gigantisch." Het is een dag dat ze op kantoor dan ook tot diep in de nacht doorwerken om hun online winkel staande te houden.



Shanghai en Den Bosch

De afgelopen jaren werkten De Jong en Schmitz hard om hun kantoor in Shanghai goed neer te zetten. Ze sloten een goede deal met de eerder genoemde schoenenfabrikant. "We groeien dit jaar naar twee miljoen euro omzet toe met onze eerste klant", aldus een trotse Schmitz. Hij is degene die in Shanghai, samen met acht man Chinees personeel, de boel draaiende houdt.



Het is aan De Jong om hier in Nederland het gezicht van het bedrijf te worden. Op zoek naar meer Europese bedrijven die de stap richting het oosten willen wagen. "We hebben wel eens gezegd dat we binnen nu en vijf jaar, vijftig merken richting China gaan brengen. Hoe dat gaat uitpakken moet blijken", vertelt De Jong. "In 2017 groeien we naar twintig, dertig mensen in China. Dus een nieuw kantoor. Er zijn zoveel kansen", voegt Schmitz daar aan toe. "Het leukst is gewoon om een goed en gezond bedrijf neer te zetten", aldus De Jong nog tot besluit.



Drenthe

Je hoort het natuurlijk wel vaker. Jongeren groeien op in Drenthe, maar zodra ze gaan studeren trekken ze de regio uit en zie je ze nooit meer terug. Weg mogelijke kennis, innovatie en groei. Waarom zitten de twee heren dan met hun tweede kantoor in Den Bosch en niet in hun geboortegemeente?



De Jong begint direct te lachen bij de vraag. Het antwoord is simpel: "Den Bosch is voor ons heel praktisch. We hebben hier een mentor, een coach die ons begeleidt. Hij zit hier in Den Bosch en hier zitten ook veel bedrijven in de omgeving van Rotterdam." Maar de twee heren zijn hun geboortestreek absoluut nog niet vergeten: "We zoeken nog regelmatig vrienden op hoor!"

Door: Ronald Oostingh Correctie melden