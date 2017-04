Ruim twintig bekeuringen tijdens grote verkeerscontrole in Emmen

De politie hield gisteren en vannacht een verkeerscontrole (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - In Emmen heeft de politie gisteravond en vannacht een grote verkeerscontrole gehouden.

In totaal werden er ongeveer 350 voertuigen gecontroleerd. Drie automobilisten hadden te veel gedronken. Verder werden er ruim twintig bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor een verlopen APK of het niet tonen van een rijbewijs. Daarnaast werden er bekeuringen uitgeschreven voor te hard rijden.



Ook werd gekeken naar openstaande bekeuringen en belastingschulden. Daarbij werd één auto in beslag genomen.