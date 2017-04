Andrea Deelstra zeventiende vrouw in Londen Marathon

Deelstra zeventiende in Marathon van Londen (foto: RTV Drenthe)

ATLETIEK - Andrea Deelstra is als zeventiende vrouw gefinisht tijdens de marathon van Londen. Met een eindtijd van 2 uur 31 minuten en 32 seconde moest ze ruim veertien minuten toegeven op het nieuwe wereldrecord voor vrouwen van de Keniaanse Mary Keitany. Zij scherpte na twaalf jaar het wereldrecord van Paula Radcliffe van 2.17.18 aan tot 2.17.01.

Deelstra liep een licht oplopend schema en had vooral tussen de 25 en 30 kilometer een relatief groot verval. Ze was bijna vijf minuten langzamer dan haar persoonlijk record van 2 uur 26 minuten en 46 seconde. Ze liep die tijd in 2015 in Berlijn en plaatste zich daarmee voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Door: Karin Mulder