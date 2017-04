Alcides wint in blessuretijd van Longa 30

VOETBAL - Alcides tegen Longa 30 leek op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien. Maar diep in blessuretijd kreeg de thuisploeg een strafschop die door Frank Fokke onberispelijk werd binnengeschoten en Alcides de verdiende overwinning bracht.

De beginfase was overduidelijk voor de thuisploeg. Alcides kreeg in de eerste 10 minuten een paar goede kansen, maar Roy Visscher en Jermain Wobbes misten voor doelman Pim te Loeke.



Vierde plaats

De Meppelers zijn inmiddels opgeklommen naar de vierde plaats op de ranglijst en de nacompetitie lonkt. Maar na de goede beginfase zakte de ploeg van trainer Casper Goedkoop in en na 20 minuten spelen kregen de gasten uit Lichtenvoorde de eerste kans. Doelman Barry Ditewig kon ternauwernood een achterstand voorkomen.



In het vervolg van de eerste helft kregen beide ploegen nog een paar kansen, maar gescoord werd er voor rust niet.



Meer grip

In de tweede helft waren de eerste kansen weer voor de thuisploeg, maar ook Longa kreeg een paar goede mogelijkheden. Nadat Wobbes was gewisseld voor Dennis Blokzijl en Goedkoop een aantal positionele wisselingen had doorgevoerd, kreeg Alcides meer grip op de wedstrijd.



In de slotfase waren de grootste kansen voor Alcides maar, met name Ryan Luyks sprong te slordig met de mogelijkheden om. Toen iedereen zich verzoend had met een gelijkspel, kreeg Alcides een strafschop, die door Fokke, via de handen van Te Loeke, werd binnengeschoten. Door overwinning heeft Alcides nu 37 punten uit 23 wedstrijden en behoudt zicht op het toetje dat play-offs heet.

