Liao-tentoonstelling geopend in Drents Museum

ASSEN - In het Drents Museum in Assen is vandaag de nieuwe Liao-tentoonstelling geopend.

De tentoonstelling gaat over de Liao-dynastie. Dat was een nomadenvolk dat in Azië leefde. Het volk groeide uit tot een rijk van meer dan vierduizend kilometer, in de tiende en elfde eeuw.De tentoonstelling, met zo'n 145 objecten, geeft een inkijkje in de Liao-cultuur. Zo is er onder meer een gouden masker van de prinses van Chen te zien. De kunst heeft het Drents Museum geleend van verschillende musea uit Binnen-Mongolië.De Liao-tentoonstelling is tot en met 29 oktober te zien in het museum. Het Drents Museum hoopt zo'n 80.000 tot 90.000 bezoekers te trekken.