Paard raakt bekneld in trailer

Het paard raakte bekneld (foto: Persbureau Meter)

HOOGEVEEN - Op de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen is een paard bekneld geraakt in een trailer.

Het paard schrok ergens van, trapte een gat in de zijkant van de trailer en raakte toen bekneld. De brandweer moest eraan te pas komen om het paard te bevrijden.



Het dier raakte niet gewond.