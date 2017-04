Janneke Ensing lopend over de finish in Luik Bastenaken Luik

Janneke Ensing elfde in Luik Bastenaken Luik (foto: RTV Drrenthe)

WIELRENNEN - Janneke Ensing uit Gieten is elfde geworden tijdens de eerste editie van Luik Bastenaken Luik voor vrouwen. De renster van het Italiaanse Alé Cipollini kwam lopend over de finish omdat in de laatste 200 meter haar schakelsysteem blokkeerde.

"Ja, dat is balen. Dat gebeurde in Australië ook al dit seizoen. Elfde worden klinkt mooi, maar het had gewoon beter gekund. Ik heb alles bij elkaar al best veel pech gehad dit seizoen. Dus ik zit hier met een dubbel gevoel", zegt Ensing na de finish.



De overwinning ging opnieuw naar Anna van der Breggen. Zij won ook al de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race. In Ans kwam ze solo aan. De Amerikaanse Elizabeth Deignan werd opnieuw tweede voor de Poolse Katarzyna Niewiadoma.



"We kwamen met een sterk uitgedund peloton de Redoute over. Ik kon niet mee met de beste vijf. Maar Orica reed het gat dicht. Toen kwam het allemaal weer bij elkaar. In de finale reed Van der Breggen weg. En wij werden nog bijgehaald door een groepje van zes vrouwen", beschrijft Ensing die nu een week rust heeft.



De vrouwen reden een wedstrijd over 135 kilometer.



Sterk voorjaar

Ensing reed een sterk voorjaar. In de Ronde van Vlaanderen werd ze negende, gevolgd door de veertiende plaats in de Amstel Gold Race. Tijdens de Waalse Pijl reed de Drentse naar de achtste plaats en ze besluit haar voorjaar vandaag dus met de elfde plaats.

Door: Karin Mulder Correctie melden