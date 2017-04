Alpaca's op hun mooist in Assen

De alpaca's wachten op hun beurt (foto: Herma Boer) Alpaca's tijdens de keuring (foto: Herma Boer)

ASSEN - In de Sunrise Stables vlakbij de Baggelhuizerplas in Assen was vandaag een Alpacashow.

120 alpaca's werden beoordeeld op wol en lichaamsbouw. In elke kleurcategorie was er een winnaar. Zo hebben onder andere Gold Rush, Julius Claudius, Flanders Caïro en Jade's Fortune een rozet gewonnen.



Naast de keuring was er ook een markt met veel kraampjes vol informatie over de alpaca, alpaca-producten, en ook eten, drinken en kleding.



De alpaca is familie van de kameel en de lama, en komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De wol is erg zacht en geschikt voor mensen die allergisch zijn voor schapenwol.



​Een groot deel van de opbrengst van de dag gaat naar de Make a Wish Foundation.