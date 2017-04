'Je moet die pil niet meteen innemen'

ASSEN - Er moet een goede voorlichtingscampagne op gang komen nu duidelijk is dat in september jodium tabletten uitgedeeld gaan worden.

Volgens Frans Greven van de GGD is dat ook toegezegd: "In een brief aan de Tweede Kamer staat dat er nu goede voorlichting gestart moet worden. Dat is ook belangrijk, anders nemen mensen misschien de pil meteen in wanneer ze die ontvangen. En zo'n jodiumtablet werkt maar 24 uur."In september krijgen alle inwoners van Drenthe onder de 18 jaar jodiumtabletten thuisgestuurd om te gebruiken na een kernramp. In maart 2016 heeft de regering besloten dat jodium verstrekt wordt binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale. Bijna heel Drenthe ligt binnen die 100 kilometer van Lingen in Duitsland , waar een kerncentrale staat.Jodiumtabletten zorgen ervoor dat de schildklier verzadigd raakt en daardoor geen kankerverwekkende jodium direct na een kernramp op kan nemen. Greven: "De schildklier kan je zien als parkeerplaats, als die vol is kan er geen auto meer bij. Zo is dat ook met jodium."Niet iedereen krijgt jodium, omdat hoe ouder je wordt des te groter de is kans op bijwerkingen. Naast jongeren onder de 18, komen ook zwangere vrouwen in aanmerking voor jodiumtabletten. Dit om hun ongeboren kind te beschermen.