MSC moet door thuisnederlaag naar beneden kijken

VOETBAL - MSC heeft zondagmiddag niet gewonnen van de nummer vier in de hoofdklasse A Hollandia. De gasten uit Hoorn vertrokken met een 1-2 overwinning Meppel.

Binnen vijf minuten wist Justin Benjamins de 1-0 binnen te prikken na een zwak moment van de Hoornse defensie. In de fase die volgde leek MSC door te kunnen stoten. Echter was het Mark Zwagerman die voor hoogvlieger Hollandia prompt de gelijkmaker op het scorebord zette. In de vijfentwintigste minuut had MSC-doelman Tijnk geen antwoord op een bekeken stift.Slechts vijf minuten later moest MSC opnieuw een tegengoal verwerken. Een goed versierde strafschop werd door Stefan Dol benut, waarna beide ploegen bij 1-2 de kleedkamer opzochten.Na de pauze voerde de thuisploeg het tempo iets op. Het leverde meer balbezit op, maar grote kansen bleven uit. Aan de overkant vertikte Hollandia, met messcherpe counters, het duel definitief op slot te gooien.In de slotfase brachten coach Brandsma Jos Fidom binnen de lijnen. De pinchhitter kreeg op de rand van het strafschopgebied een grote kans op de gelijkmaker, maar de inzet van de aanvaller vond een van de vele Hollandia-benen voor het doel.Door het verlies moet MSC naar beneden kijken. De Meppelers zijn, met nog drie duels te spelen, terug te vinden op de elfde plaats in de landelijke klasse. De voorsprong op de gevaarlijke dertiende plaats is slechts drie punten.