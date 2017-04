Doek valt voor VKW ondanks zege

VOETBAL - Het doek is gevallen voor VKW. De 4-3 thuiszege op VV Emmen bleek niet genoeg voor de blauwhemden om directe degradatie uit de eerste klasse F af te wenden.

Op eigen veld streed VKW voor de laatste strohalm. Door drie goals van Anjo Willems en een beslissende treffer van Frits Nijstad versloegen de mannen van Wielink de subtopper uit Emmen. Echter boekte ook concurrent SVBO een overwinning. De formatie uit Barger-Oosterveld was op eigen gras te sterk voor Bergum (2-1)."Het is lang geleden dat we gewonnen hebben", blijft VKW-trainer Wielink positief. "We hebben de afgelopen wedstrijd veel gelijkgespeeld en verloren. Dan doet de 4-3 overwinning ons goed." Met nog drie duels te spelen is het onoverbrugbare gat tussen VKW en SVBO tien punten in het voordeel van de geel/zwarten uit Emmen.Het SVBO van Rolf Veneboer richt zich in het slot van de competitie op de veilige tiende plaats in de eerste klasse F. Het verschil is zondagmiddag geslonken naar slechts twee punten.SC Erica - LSC 1890: 1-0FC Wolvega - Hoogeveen: 2-1