Eerste kampioenschap WKE'16 zonder te spelen

VOETBAL - WKE'16 is kampioen geworden van de vijfde klasse E. De oranjehemden grepen de titel zonder in actie te komen.

Door puntverlies van Valter Boys op bezoek bij VIOS Oosterhesselen (1-1) is WKE'16 niet meer in te halen door de concurrentie. De formatie uit Emmen kwam zondagmiddag niet in actie door een Communieviering. Op 3 mei haalt de ploeg het thuisduel tegen Weiteveense Boys in.Zo kreeg ook topscorer Bertus Wolters niet de kans zijn seizoenstotaal op te vijzelen. De spits maakte tot nu toe 43 goals.WKE'16 boekte in tweeëntwintig duels liefst eenentwintig zeges. Alleen nummer vier Weiteveense Boys versloeg de kampioen (1-0).