Emmenaar beslist titelstrijd eredivisie

Jürgen Locadia (foto omroep Brabant)

VOETBAL - Emmenaar Jürgen Locadia was vanmiddag de matchwinner in het duel tussen regerend landskampioen PSV en Ajax. Het duel in Eindhoven eindigde in een 1-0 zege voor de thuisclub, waardoor de strijd om de titel beslist lijkt. Feyenoord staat met nog twee duels te spelen vijf punten voor op de Amsterdamse club en heeft aan één punt voldoende om het kampioenschap in de wacht te slepen.





Locadia, die zijn voetballoopbaan begon bij Bageres, schoot in de 26e minuut een vrije bal op prachtige wijze achter Ajax-doelman Onana. Het bleek uiteindelijk dus de winnende te zijn voor PSV.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden