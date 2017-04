Adders laten zich zien in het Dwingelderveld

DWINGELOO - Wie langs de rand van het Dwingelderveld loopt, kan ze zien liggen. Ze proberen op te warmen na een lange koude winter: adders. Voor de één machtig mooi om te zien, een ander krijgt er koude rillingen van.

De adders zijn net een paar weken ontwaakt uit hun winterslaap en de mannetjes gaan op zoek naar vrouwtjes om te veroveren. Dit gaat soms gepaard met gevechten, de zogenaamde adderdans. Aan de rand van het Dwingelderveld liggen ze zich vooral rustig op te warmen aan de eerste sterke stralen van de zon. Wie er gaat wandelen, kan ze bijna niet missen.Deze slang komt voornamelijk voor in Drenthe, Friesland, Gelderland en Limburg. De adder is een vrij kleine slang die tussen de 50 tot 80 centimeter lang kan worden. Het is een zeldzame en bedreigde diersoort.Wie een adder tegenkomt, laat deze het beste met rust. Adders zijn niet agressief of gevaarlijk, maar kunnen bijten als verdediging. Dit doen ze vooral als ze opgepakt worden. Een adderbeet is pijnlijk en kan leiden tot misselijkheid, flauw vallen en sterke zwellingen. Rustig blijven en medische hulp zoeken is het belangrijkste advies bij een adderbeet.Wie de adders wil bekijken met wat extra uitleg, kan zich opgeven voor een adderexcursie van Natuurmonumenten . Een adderdeskundige vertelt dan tijdens een mooie wandeling alles wat er te weten valt over de slangen.