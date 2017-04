Achilles 1894 kan titel pakken tegen naaste concurrent

VOETBAL - Achilles 1894 moet nog een week wachten op het kampioensfeestje in de 1e klasse F. De Assenaren wonnen weliswaar bij FVC met 2-0, maar de enige overgebleven concurrent Nieuw Buinen won ook. Daardoor bleef het verschil negen punten en kan de titel volgende week zaterdag beslist worden wanneer beide clubs op zaterdagavond in Assen tegenover elkaar staan.

Achilles 1894 heeft dan aan een punt genoeg om zo na één seizoen afwezigheid weer terug te keren in de hoofdklasse.De formatie van trainer Theo ten Caat speelde geen al te beste wedstrijd op het kunstgras in Leeuwarden, maar had het geluk dat FVC er nog minder van bakte. Het was symptomatisch voor de wedstrijd dat beide Asser-goals werden gescoord uit standaardsituaties. Na 25 minuten kopte Rachid Traore een vrije bal van Matthijs Hensens binnen en vijf minuten voor rust bepaalde Stef Beute de stand, uit een scrimmage na een corner, op 0-2. Na rust gebeurde er nagenoeg niets meer.Velen dachten dat WVV volle bak zou gaan tegen Nieuw Buinen in de strijd om de laatste periodetitel, maar Nieuw Buinen pakte simpel de volle buit: 4-0. Bij rust leidde de ploeg van trainer Geert Oosterloo al met 2-0 door treffers van Arnoud Bentum en Koen Hateboer. Na rust zorgde Gert Lukens voor de 3-0 en bepaalde Bentum, met zijn tweede van de middag, de eindstand op 4-0.