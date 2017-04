Roden maakt dankbaar gebruik van misstap DTD

vv Roden is na de ruime zege op MKV'29 de nieuwe koploper in de 2e klasse K

VOETBAL - Roden is de nieuwe koploper in de 2e klasse K. Op eigen veld werd er met 4-1 gewonnen van MKV'29 uit Leeuwarden en omdat DTD niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Groninger Boys staat Roden nu één punt boven DTD.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden