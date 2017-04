Dalen en Asser Boys maken zich op voor kraker

Dalen ontsnapte in Ter Apel

VOETBAL - De titelstrijd in de 3e klasse C van het zondagvoetbal bereikt zo langzamerhand het kookpunt. De twee koplopers, Dalen en Asser Boys, wonnen vandaag hun wedstrijd en maken zich op voor de absolute kraker volgende week wanneer ze tegenover elkaar staan in Dalen. Sleen doet ook nog mee in de titelstrijd, want de achterstand op Dalen en Asser Boys bedraagt slechts drie punten en dat met nog drie duels te spelen.

FC Ter Apel'96 - Dalen 0-1

Het kostte bloed, zweet en tranen, maar uiteindelijk kreeg Sleen het taaie FC Ter Apel'96 toch op de knieën. In de slotminuut zorgde Jesper Kroesen voor opluchting en feest aan Dalen-zijde.



Asser Boys - Gieten 6-1

Met goal nummer 24, 25, 26 en 27 van het seizoen had René Westerveen weer een zeer belangrijk aandeel in een zege van Asser Boys. Gieten werd met in Assen met 6-1 overklast. Westerveen was verantwoordelijk voor de 2-0, 3-0 en 4-0 en 6-1. Kees Vianen opende de score voor de thuisclub en ook Wouter Meertens pikte nog een goaltje mee.



Sleen - Zwartemeer 3-0

Sleen kende geen problemen met Zwartemeer en won op eigen veld, door treffers van Ranil Briek, Wouter Eiting en Marc Dekker, met 3-0 waardoor de roodhemden in het spoor blijven van Dalen en Asser Boys.



Volgende week de topper

Volgende week zondag staan Dalen en Asser Boys om 14.00 uur tegenover elkaar in Dalen.



