Auto tegen boom in Klazienaveen

De bestuurder raakte gewond (foto: Persbureau Meter)

KLAZIENAVEEN - Aan de Langestraat in Klazienaveen is een auto tegen een boom gebotst.

De auto raakte eerst de stoeprand en is toen aan de overkant van de weg tegen de boom belandt. De bestuurder van de auto raakte hierbij gewond.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Emmen overgebracht.