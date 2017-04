Boer Riks vindt toch de liefde na Boer zoekt Vrouw

KERKENVELD - De Drentse boer Riks Zomer die meedeed aan het programma Boer zoekt Vrouw heeft kort na de logeerweek en de citytrip alsnog de liefde gevonden.

Tijdens de opnames van het programma bleef de roodharige Marit over. Tijdens de citytrip werd duidelijk dat Riks geen verliefde gevoelens voor haar had.Vandaag werd in de laatste aflevering van de serie bekend dat Riks al tijdens de citytrip dacht aan een andere vrouw. Voor het Boer zoekt Vrouw-avontuur had hij een werkneemster in dienst die had laten merken wel geïnteresseerd te zijn in de nuchtere Drentse boer. In eerste instantie heeft Riks haar weggestuurd, maar naarmate de opnames van Boer zoekt vrouw vorderden, bleef het toch knagen.Na de opnames heeft hij dan ook contact opgenomen met de vrouw, die Nicole heet en ook in Canada woont. Nu zijn ze officieel een setje. Zoals Riks zei tijdens de laatste uitzending van dit seizoen: "Je weet pas wat je mist, als je het niet meer hebt. Ik ben soms gewoon een domme knuppel."