N378 bij Gasselte dicht voor auto's

De rotonde wordt opnieuw geasfalteerd (foto: Van Oost Media) Omleidingsroutes N378 bij Gasselte (kaartje: Provincie Drenthe)

GASSELTE - De provinciale weg N378 bij Gasselte is van morgen tot en met vrijdag afgesloten voor autoverkeer.

De provincie gaat dan de rotonde op de kruising Ing. W.I.C. van Veelenweg en Jan Hugeslaan/Gieterweg opnieuw asfalteren.



Tijdens de werkzaamheden is de N378 afgesloten vanaf de kruising Beatrixlaan/Kostvlies tot en met de rotonde. Het verkeer wordt omgeleid via de Julianalaan in Gasselte en via Gieten of Buinen.



Fietsers en bromfietsers kunnen wel gewoon langs de rotonde rijden.