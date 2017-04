Inbraak bij Elektriciteitscentrale Veenhuizen

Inbrekers kwamen binnen door raam in te tikken (foto: Facebook / Elektriciteitscentrale Veenhuizen)

VEENHUIZEN - Er is ingebroken bij de Elektriciteitscentrale Veenhuizen. Inbrekers kwamen binnen door een ruitje in te tikken, en hebben de bus voor vrijwillige bijdragen gestolen.

Bij het inslaan van het ruitje heeft de dader zich waarschijnlijk verwond. Op het bordje 'vrijwillige bijdrage' is een veeg bloed te zien.De elektriciteitscentrale, onderdeel van het gevangenismuseum en draaiend op vrijwilligers, heeft op Facebook een oproep gericht aan de daders. 'Omdat we ons zorgen maken dat je je verwond hebt bij je bezoek, hebben we ons gemeld bij de politie. Als jij je daar ook meldt komt het vast allemaal weer goed.' zo meldt het bericht onder andere.