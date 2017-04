Opnieuw autobrand in Assen

De autobrand woedde aan de Stoepveldsingel in Assen (foto: Persbureau Meter) De brandweer greep in (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - In Assen is vannacht een auto in vlammen opgegaan.





De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Volgens de politie is er mogelijk sprake van brandstichting.



De laatste tijd zijn er vaker autobranden in Assen. Zo'n twee weken geleden woedde er een brand in een auto en een huis aan de Dobbenwal. Eind maart brandde een auto uit aan de Rijnstraat.



