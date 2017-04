'Jumbo zet vakbonden aan de kant'

ASSEN - Supermarktketen Jumbo gooit de vakbonden eruit, schrijft De Telegraaf vanochtend. Het bedrijf is de actievoerende bonden beu en wil niet langer een cao met hen afsluiten. Jumbo gaat het nu zelf doen.

"We gaan een eigen arbeidsvoorwaardenregeling opzetten met onze eigen ondernemingsraad", zegt financieel topman Ton van Veen tegen de krant. "We hebben er lang over nagedacht, maar de vakbonden zijn al weggelopen voor de onderhandelingen goed en wel zijn begonnen en willen niet meer aan tafel komen, ondanks talloze uitnodigingen. Ook willen ze afspraken van vorig jaar niet nakomen."Volgens Van Veen zijn de al twee weken durende acties bij de distributiecentra niet in het belang van de werknemers. De vakbonden vertegenwoordigen volgens hem maar een heel klein deel van de werknemers.Sinds 1 april is er geen cao meer voor de medewerkers, omdat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Jumbo-directie zijn stukgelopen. De directie wil volgens de bonden onder meer niet tegemoetkomen aan de eis voor 2,5 procent loonsverhoging voor de medewerkers.