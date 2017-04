Eerste kleine windmolen in Drenthe komt in Fort

FORT - Akkerbouwer Geert Lindenhols uit Fort krijgt de eerste kleine windmolen van Drenthe bij zijn bedrijf staan. Woensdag wordt de molen geplaatst.

"We hebben hier een akkerbouwbedrijf met loonwerk. Een windmolen van vijftien meter valt in het landschap niet zo op, de omgeving heeft daar geen last van. De buurt heeft hier geen weerstand tegen," zegt Lindenhols. "In het buurthuis hebben we laten zien wat we wilden gaan doen. Het is een houten molen met wieken, dus dat is heel anders. Als je het vertelt wat je doet, dan is het meteen duidelijk voor mensen."De kleine molen komt van EAZwind uit Winschoten. Het bedrijf levert vooral molens in de provincie Groningen, maar nu dus ook in Drenthe.Wel brengt de kleine windmolen minder op dan een grote. "Maar de investering is ook veel lager. Het kan zeker wel uit, binnen zeven jaar hebben we het geld er wel uit. We willen onze eigen stroom kunnen opwekken," aldus Lindenhols. "Onze kleine molen levert tussen de 25.000 en 30.000 kilowatt op. Daar kunnen acht huishoudens genoeg aan hebben."