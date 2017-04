RUG-astronoom: Chriet Titulaer was een groot inspirator

ASSEN - Sterrenkundige, wetenschapper en tv-persoonlijkheid Chriet Titulaer is dit weekend overleden. Dat werd gisteravond bekend gemaakt. Hij was al langere tijd ziek. Titulaer is 73 jaar geworden.

Titulaer was voor astronoom Theo Jurriëns, van de Rijksuniversiteit Groningen, een groot inspirator. "Die Chriet was uiterst productief. Ik heb in mijn boekenkast zeker tien tot vijftien boeken van hem staan, die hij heeft geschreven voordat zijn tv-carrière echt begon. Voor mij was het een groot inspirator."Volgens Jurriëns was Titulaer een van de weinige Nederlandse astronomen die zich nog bezig heeft gehouden met onderzoek naar maan en planeten. "Hij heeft bij NASA gewerkt en hij heeft twee jaar op een sterrenwacht in Parijs gewerkt. En niet voor niets was zijn eerste boek 'Elseviers Atlas van de planeten', dus Chriet zocht het wat dichterbij. De meeste sterrenkundigen in Drenthe zochten het wat verder weg."Titulaer, geboren in het Limburgse Hout-Blerick, was tussen 1969 en 1990 veel op televisie te zien. Hij begon zijn televisiecarrière als presentator en commentator van historische gebeurtenissen als de maanlanding in 1969 en de lancering van de Spaceshuttle Columbia in 1981. In de jaren tachtig werd hij nog bekender door zijn wetenschappelijke programma TROS Wondere Wereld."Het grappige is, dat zie je ook in de stukken in de krant vandaag, dat iedereen begint over zijn accent en dat hij geïmiteerd werd, maar daar herinner ik mij niks van. Voor mij was zijn boodschap belangrijk en of hij dat met een accent deed niet. Het gaat om wat je vertelt. Hij was in zekere zin zijn tijd vooruit. Met zijn wetenschapsprogramma 'Wondere Wereld' heeft hij een wereld opengegooid. Dat deed hij op een manier dat iedereen het kon begrijpen. Hij had inhoud", zegt de Jurriëns.Jurriëns heeft Titulaer nooit de hand geschud. "Vrienden van mijn ouders hadden een caravan in Friesland. Chriet had daar ook een caravan staan en iedere keer hoopte ik hem te zien, maar ik heb hem helaas nooit ontmoet."