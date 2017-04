Minder woninginbraken, meer geweld tegen hulpverleners in Drenthe

ASSEN - Er zijn in 2016 weer minder geweldsmisdrijven en woninginbraken gepleegd in onze provincie. Dat staat in het jaarverslag van de gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie over de veiligheid in Noord-Nederland.

Sinds 2013 is er een dalende lijn te zien van het aantal geweldsmisdrijven en woninginbraken in onze provincie. Die lijn zet zich ook in 2016 door, al is de daling minder sterk dan voorgaande jaren.Er zijn het afgelopen jaar wel flink meer incidenten tegen hulpverleners gemeld. Het aantal incidenten steeg in Drenthe in twee jaar tijd van 14 naar 150. Dit heeft vooral te maken met de extra aandacht die er is van uit de verschillende organisaties voor dit probleem. Ook de administratie van het aantal incidenten is verbeterd.Het aantal woninginbraken is in Drenthe het afgelopen jaar ook licht gedaald. In 2016 werd er in Drenthe 1215 keer aangifte gedaan van een woninginbraak. 13,2 procent van de woninginbraken wordt opgelost in onze provincie. Het ophelderingspercentage ligt landelijk op 9,7 procent.Politiechef Oscar Dros ziet een 'crime change': "een inbreker komt steeds minder door inbraak binnen, dat gebeurt steeds vaker digitaal. Denk aan hacken, identiteitsfraude, phising en cyberpesten." In 2016 is in Noord-Nederland 10 procent van de inwoners slachtoffer geweest van cybercrime.