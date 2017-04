Vakbonden: Ongehoord wat Jumbo doet, acties gaan door

BEILEN - "Het ligt voor de hand dat wij als vakbond niet akkoord gaan met Jumbo." Dat zegt bestuurder Pien Zijlstra van CNV Vakmensen.

Jumbo maakte vanochtend bekend dat zij de vakbonden aan de kant zet en geen cao met hen wil afsluiten voor de logistiek medewerkers, waaronder de werknemers van het distributiecentrum in Beilen."Het is ongehoord wat Jumbo hier doet. Je neemt jouw werknemers niet serieus op deze manier. Jumbo zet hiermee de klok ruim een eeuw terug", aldus Zijlstra. Sinds 1 april is er geen cao meer voor de medewerkers, omdat onderhandelingen tussen de vakbonden en de Jumbo-directie zijn stukgelopen. Sindsdien wordt er gestaakt en voeren werknemers actie.De directie wil volgens de bonden niet tegemoetkomen aan de eis voor 2,5 procent loonsverhoging. Jumbo gaat een eigen arbeidsvoorwaardenregeling opzetten met haar eigen ondernemingsraad. "Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet terug te keren", zegt Jumbo-CEO Frits van Eerd.Debbie van Leiden van vakbond FNV heeft geen goed woord over voor Van Eerd. "Het is duidelijk dat dit dictaat van hemzelf komt. Hij duldt geen tegenspraak, niet van zijn werknemers en al zeker niet van de bonden. Ook nu weer bepaalt hij eenzijdig dat afspraken over arbeidsvoorwaarden met de OR worden gemaakt"."Het feit dat Jumbo afspraken wil maken met de ondernemingsraad, verandert niets aan onze koers. De werknemers willen een goede cao met daarin afspraken over het terugdringen van werkdruk door tijdelijke krachten vaste banen te geven. Dat is waar we voor strijden en die strijd zetten we voort", besluit Van Leiden.