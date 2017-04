Stelling: Vakbonden zijn niet meer van deze tijd

ASSEN - Steeds minder mensen worden lid van een vakbond. Volgens het CBS waren vorig jaar 1,7 miljoen mensen lid van één van de bonden, een daling van 17.000 leden ten opzichte van een jaar eerder.

Supermarktketen Jumbo maakte vanochtend bekend de vakbonden aan de kant te zetten. Het bedrijf is de actievoerende bonden beu en wil niet langer een cao met hen afsluiten. Jumbo gaat nu zelf afspraken over arbeidsvoorwaarden regelen.Volgens Jumbo distantieert het overgrote deel van de medewerkers zich van de handelwijze van de vakbonden. "Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren", aldus topman Frits van Eerd.Volgens bestuurder Pien Zijlstra van CNV Vakmensen zet juist Jumbo de klok in een klap meer dan een eeuw terug door de vakbonden buitenspel te zetten bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden. Debbie van Leiden van vakbond FNV heeft geen goed woord over voor Van Eerd. "Het is duidelijk dat dit dictaat van hemzelf komt. Hij duldt geen tegenspraak, niet van zijn werknemers en al zeker niet van de bonden."Wat vindt u? Zijn vakbonden niet meer van deze tijd? Heeft Jumbo gelijk om de vakbonden eruit te gooien? Of is het belangrijk voor werknemers dat een vakbond voor hen opkomt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag luidde de stelling: Het is goed dat bestuurders van de NAM strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Er reageerden 832 mensen. Ruim 71 procent van de stemmers is het hier mee eens.