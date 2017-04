Oud-commissaris van Drenthe Ad Oele overleden

ASSEN - Ad Oele, voormalig commissaris van de koningin in Drenthe, is afgelopen donderdag op 93-jarige leeftijd overleden. Oele was commissaris in Drenthe van 1982 tot 1988.

Daarvoor was hij als scheikundige werkzaam bij de staatsmijnen in Limburg. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1963 werd hij gekozen in het parlement. Hij was een specialist op het gebied van energie, milieu en vervoer.Oele waarschuwde in 1972 al voor mogelijke aardbevingen in Groningen. In een interview met het Financieel Dagblad vorig jaar zegt hij: "Ik kwam uit Limburg en daar waren bodemdalingen normaal. Toen ik in Geleen woonde, liet de bijkeuken los. Ik ben geen visionair, maar een technicus. Dan zie je meer dan niet-technici. De gaswinning ging trouwens gewoon door."