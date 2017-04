Werkzaamheden aan spoor bij Assen verlopen volgens plan

ASSEN - De werkzaamheden aan het spoor bij Assen verlopen volgens ProRail volgens plan.

Afgelopen weekend is de aanleg van het nieuwe spoor voor een groot deel afgerond. "Het grindbed is weer netjes op de goede hoogte gebracht en de wissels zijn neergelegd", vertelt projectmanager Bernadette Paping van ProRail.Door de werkzaamheden rond station Assen rijden tot en met zondag 30 april geen treinen tussen Groningen en Hoogeveen. De spoorrails wordt vernieuwd en op het station wordt een extra spoor aangelegd voor een pendeltrein naar Groningen die vanaf september gaat rijden.De operatie in Assen is volgens ProRail een grote klus. "Wat er allemaal moest gebeuren staat op zestien pagina's op A0-formaat (dat zijn in totaal zo'n 256 A4'tjes, red.)", zegt Paping. De komende dagen wordt de bovenleiding aangelegd en ook de perrons moeten nog worden afgewerkt. "We verwachten dat we donderdag kunnen gaan testen of alles werkt", aldus de projectmanager.De spoorwegovergangen Spoorstraat en Pelikaanstraat waren dit weekend allebei dicht voor alle verkeer. In Assen-Oost werden sommige mensen daardoor verrast. Het verkeer moest een andere route zoeken om de wijk uit te komen, zoals bijvoorbeeld via de Roldertunnel.De overweg Spoorstraat is vandaag weer voor een dag open, maar blijft daarna gesloten tot 1 mei. Morgen is de overgang Pelikaanstraat weer open.