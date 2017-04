'Koningsdag kouder dan Kerst'

ASSEN - Koningsdag wordt waarschijnlijk kouder dan de afgelopen Kerst. Donderdag wordt de koudste koninklijke feestdag sinds de jaren tachtig.

Vorig jaar beleefden we de koudste koninklijke feestdag sinds 1985. Het werd niet warmer dan 10,7 graden. Dit jaar wordt het ongeveer 10 graden en daarmee wordt het de koudste koninklijke feestdag sinds 1979, meldt Weeronline . Tijdens de Kerstdagen werd het maximaal 11,8 graden.Uitgaanspubliek kan in de nacht van woensdag op donderdag maar beter een warme jas aantrekken. De temperatuur zakt namelijk tot rond het vriespunt. Het kan zelfs een graad vriezen. Aan de grond gaat het licht vriezen.Tijdens Koningsdag laat de zon laat zich waarschijnlijk geregeld zien, maar het kan ook gaan regenen of hagelen. De wind is zwak tot matig vanuit noordelijke richtingen en het wordt niet warmer dan 10 graden.