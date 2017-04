Politie: Meer mensen nodig voor aanpak witwassen en drugshandel

GRONINGEN - De politie Noord-Nederland maakt zich zorgen over de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals witwassen en drugshandel.

Dat maakte de organisatie vandaag bekend tijdens de evaluatie van het jaar 2016.Een regio in de provincie waar dat vooral gebeurt is Zuidoost-Drenthe, aldus regioburgemeester Peter den Oudsten. "Het is niet specifiek een zorgenkind, maar je ziet wel dat daar een zekere concentratie is van georganiseerde criminaliteit. Het zal voor politie en het Openbaar Ministerie zeker ook aanleiding zijn om daar heel goed naar te blijven kijken. De politie heeft zich al bewezen in de afgelopen maanden, zoals de inval in het clubhuis van de motorclub in Emmen."Wat voor gemeenten extra lastig is, is het waterbed-effect: het opheffen van bijvoorbeeld criminele motorclubs, die vervolgens ergens anders weer opduiken. "Ze zijn op zich zelf wel aan te pakken, maar we zien ook dat de capaciteit waarmee we dat doen, relatief beperkt is. We hebben meer ict-deskundigheid nodig. Het aantal mensen dat de politie inzet voor de opsporingen, is relatief beperkt. En dan zie je dus ook dat je dingen moet laten lopen," zegt Den Oudsten.Het gaat volgens Den Oudsten vooral om ondermijnende criminaliteit, zoals de witwaspraktijken in Schoonebeek . "Dat zijn de activiteiten, waarbij het heel erg veel tijd en inspanning kost om er goed achter te komen. Het zijn allereerst ingewikkelde netwerken, die moeten in kaart worden gebracht en dat kost tijd. Het tweede is dat het internet-gerelateerd is, dus het duiden van onderling communicatieverkeer is enorm tijdrovend. En om dan ook de juiste conclusies te kunnen trekken is heel ingewikkeld. Je hebt financiële deskundigheid nodig."Volgens Den Oudsten heeft het noorden meer mensen nodig om die criminaliteit aan te pakken. "Het enige wat ons altijd bedreigt is dat als er extra capaciteit is, dat het toch vaak naar gebieden met meer intensiteit gaat. Maar wij kunnen hier heel duidelijk aantonen dat het noorden ook zeker meer mensen nodig heeft om het goed te kunnen aanpakken.""De politie had vorig jaar met tekorten te kampen, dat probleem is inmiddels opgelost. Wij hebben nu onze hoop gevestigd op de financiële ruimte die er is en die misschien bij de kabinetsformatie aan politie en justitie wordt toegewezen," aldus Den Oudsten.