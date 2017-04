Douwe Oosterveen wordt wethouder in Steenwijkerland

ZUIDWOLDE - Douwe Oosterveen uit Zuidwolde stopt als raadslid en fractievoorzitter van Gemeentebelangen De Wolden. Ook geeft hij als Sterk Lokaal-fractievoorzitter zijn zetel in Provinciale staten op.

Oosterveen wordt tijdelijk wethouder in Steenwijkerland, waar hij Jacques Wagteveld van Christelijke Partij Burgerbelangen vervangt. Wagteveld legde zijn taken als wethouder vanwege gezondheidsredenen tijdelijk neer.



Sinds 2006 is Oosterveen lid van Gemeentebelangen en sinds 2014 geeft de Zuidwoldiger leiding aan de fractie. Ook zat hij sinds 2015 in Provinciale Staten met zijn eenmansfractie Sterk Lokaal.



De fractie van Gemeentebelangen in De Wolden gaat op zoek naar een nieuwe fractievoorzitter en gaat in gesprek met kandidaten van de lijst uit 2014.

Door: Janet Oortwijn