Hoogleraar: We moeten haast maken met groene economie

GRONINGEN - Het nieuwe kabinet moet meer doen voor een groene economie. Dat vinden negentig hoogleraren uit het hele land. In een open brief in dagblad Trouw komen ze met twaalf actiepunten.

Zo moet er volgens hen onder meer geïnvesteerd worden in duurzame energie , zoals wind- en zonne-energie.Hoogleraar Kees Hummelen van de Rijksuniversiteit Groningen heeft de brief ook ondertekend. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van zonnepanelen. "We lopen enorm achter in Nederland. We staan voor een enorme klus als we de energie-afspraken van Parijs willen nakomen. We hebben haast", zegt hij.Volgens Hummelen komt het door de hoeveelheid gas in de Nederlandse bodem dat we te weinig aan duurzaamheid hebben gedaan. "We moeten de hele boel vergroenen, we moeten van het CO2 af. De kolencentrales moeten weg en we moeten elektrisch gaan rijden."Voor al deze plannen is veel geld nodig, zo'n tweehonderd miljard euro in totaal denkt Hummelen. "Maar het levert ook geld op. We hebben veel kennis en infrastructuur als we hierin investeren. Als je vooraan loopt heb je ook je kansen in ondernemen."