Celstraf voor veroorzaken ongeluk waarbij Assenaar om het leven kwam

OOSTERNIELAND - Een 46-jarige man uit het Groningse Usquert heeft een celstraf van dertig maanden opgelegd gekregen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Eemshavenweg bij Oosternieland. Daarbij kwam een 42-jarige man uit Assen om het leven.

De bestuurder is vanwege zijn zeer onvoorzichtige rijgedrag ook vier jaar zijn rijbewijs kwijt. Verder kreeg hij 400 euro boete opgelegd, omdat zijn bus onverzekerd was.In de vroege ochtend van 6 maart vorig jaar reed de man met vier passagiers uit de richting van Groningen over de N46. De bus sloeg bij Oosternieland over de kop in de berm. De Assenaar werd uit het voertuig geslingerd en belandde eronder. Hij overleefde het niet. De drie andere inzittenden raakten lichtgewond.De Usquerder bleek drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben en veel te hard te hebben gereden. Na het ongeval maakte hij zich meer zorgen om de toestand van zijn bus, dan om het dodelijk slachtoffer en de gewonden.Ook tijdens de rechtszitting spreidde hij een groot gebrek aan inlevingsvermogen tentoon. Zo legde hij de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer, omdat-ie zelf in zijn bus was gestapt. "Dat moet uiterst pijnlijk geweest zijn om te horen voor de nabestaanden", zei de rechter.Vanwege zijn houding besloot de rechtbank de bestuurder een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Die was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.