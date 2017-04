Speelgoedbank in Hoogeveen sluit de deuren

HOOGEVEEN - De speelgoedbank in Hoogeveen gaat dicht. Er is niet voldoende geld om open te blijven.

Speelgoedbank Robin Hood zat ruim vier jaar in het oude belastingkantoor aan de Carstenstraat, maar die ruimte is vanaf 8 mei niet meer beschikbaar. De speelgoedbank heeft te weinig financiële middelen om een ander pand te huren.De speelgoedbank verkeerde eerder ook in geldnood. Toen werd er door collectanten geld ingezameld om de speelgoedbank open te houden.De medewerkers van de speelgoedbank kijken waar het speelgoed naartoe kan. Ze hopen nog op een geldschieter om de speelgoedbank open te houden.