Alle raadsleden D66 Midden-Drenthe gaan voor lijsttrekkerschap

De gemeenteraad van Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Naast fractievoorzitter Harma van der Roest raadslid Erjen Derks, stelt ook raadslid André Westerdijk zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

"Ten eerste omdat ik denk dat ik het kan", licht Westerdijk, die nu drie jaar in de gemeenteraad zit, zijn kandidaatstelling toe.



Tweestrijd

Daarnaast denkt het D66-raadslid dat het beter is voor de situatie binnen de partij in Midden-Drenthe dat alle drie de raadsleden kandidaat-lijsttrekker zijn, in plaats van twee.



Westerdijk heeft eerst zijn collega-raadsleden en het bestuur ingelicht voordat hij zijn keuze aan de kiescommissie bekend maakte. "Ze reageerden prima. We hebben een goede verstandhouding binnen de fractie. Het is spannend en leuk."



Verbazing

Fractievoorzitter Harma van der Roest over de kandidaatstelling van Westerdijk en Derks: "Natuurlijk ben ik verbaasd." Verder wil ze er niet te veel over kwijt. "Ik denk niet dat het goed is voor de partij om via de media van alles te gaan zeggen. De leden die gaan kiezen."



Leden die een half jaar lid zijn kunnen zich nog als kandidaat-lijsttrekker melden tot 1 mei. Een week later wordt gestemd en 30 mei volgt de uitslag, tijdens een ledenvergadering.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden