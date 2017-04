Advocaat No Surrender: Openbaar Ministerie redeneert vanuit onderbuik

ASSEN/KLAZIENAVEEN - De advocaat van enkele leden van motorclub No Surrender is boos. Volgens Roy van der Wal worden zijn cliënten anders behandeld en bij voorbaat al neergezet als zware criminelen, alleen omdat ze lid zijn van een motorclub.

Morgen is de regiezitting van de president van No Surrender Chapter Emmen. Deze 48-jarige man uit Klazienaveen wordt verdacht van drugshandel. Vorige week was er een vergelijkbare zitting bij de rechtbank in Assen, waar toen een man uit Nieuw-Amsterdam moest voorkomen.Volgens Van der Wal worden zijn cliënten anders behandeld. "Mijn cliënt uit Nieuw-Amsterdam zit al een half jaar vast, maar voor wat? Na een onderzoek van anderhalf jaar heeft het Openbaar Ministerie (OM) becijferd dat hij tienduizend euro winst heeft gemaakt. Dat is vergelijkbaar met een kleine wietplantage en daar krijg je alleen een taakstraf voor."Volgens van der Wal worden zijn cliënten zo behandeld alleen omdat ze lid zijn van een motorbende. "Ik vind dat je je bij de feiten moeten houden en ik krijg sterk de indruk dat het OM vanuit de onderbuik redeneert en dat leden van een motorclub daardoor benadeeld worden."Gemeentes, OM en de politie in Noord Nederland werken intensief samen om de georganiseerde criminaliteit binnen outlaw Motor Gangs aan te pakken. Vreemd vindt Van der Wal: "Het is wel beleid, maar ik vind het geen normaal beleid."Van der Wal verwacht weinig van de regiezitting van morgen: "Dat zal snel klaar zijn, alleen de procedures worden doorgelopen. het is geen inhoudelijke zitting, die is later."