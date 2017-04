Van wie is het gestrande tuinhuisje bij Spier?

Tuinhuisje in de berm (foto: Persbureau Meter)

SPIER - Op de provinciale weg tussen Spier en Dwingeloo ligt een tuinhuisje in de berm.

Hoe het huisje daar is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is het huisje van een aanhanger afgewaaid.