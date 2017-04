TT Circuit zet volgende stap richting Formule 1

AUTOSPORT - "Nederland is en blijft een racegek land. We hebben de potentiële wereldkampioen in huis. Dus eigenlijk pleit alles ervoor om zo snel mogelijk de Formule 1 naar Nederland te halen. En het bestuur van het TT Circuit van Assen moet zich daar heel hard voor maken." Dat zegt sportmarketeer Chris Woerts, die in het verleden onder meer werkte voor Heineken, Coca Cola en Feyenoord.

Het bestuur van het TT Circuit heeft, net als het bestuur van het Circuit van Zandvoort, inmiddels een licentie voor de Formule 1 aangevraagd bij de nationale autosportbond KNAF. TT-voorzitter Arjan Bos. "Wij willen het in de toekomst echt wel heel graag hosten, daar zijn we als bestuur unaniem in."



'Assen heeft al bewezen dit soort races aan te kunnen'

Maar er moet eerst nog heel wat water door de Rijn stromen. "We moeten eerst zorgen dat we als Nederland een licentie krijgen. Of het nou Assen wordt of Zandvoort. Daarnaast moet het circuit geschikt gemaakt worden, hoewel ik denk dat Assen in het verleden al wel bewezen heeft dit soort races aan te kunnen. En dan moeten we gaan kijken wie het gaat betalen."



Overheden van opkomende economieën tellen grote bedragen neer en gebruiken het als prestigieuze reclamespot voor hun land. "Dat zal in Nederland niet zomaar gebeuren. Hier zal het voor het grootste deel uit het bedrijfsleven moeten komen en Den Haag zal mogelijk een kleiner bijdrage doen", zegt Bos.



'Nu Ecclestone weg is, zijn de kansen voor Nederland groter"

Een belangrijke recente ontwikkeling is dat de grote baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is afgezet. Hij ging blind voor het grote geld en vroeg alleen al voor het recht om een Grand Prix te mogen organiseren twintig miljoen euro. Liberty Global is nu de partij die de scepter zwaait en zij hebben een andere visie.



"Dat is een contentgedreven organisatie. Zij zijn in Nederland eigenaar van Ziggo. Zij willen ook dat het er mooi uitziet en dat er mensen op de tribunes zitten. Landen als Azerbeidzjan betalen heel veel, maar daar zie je dat het helemaal leeg is. En daarmee haal je het hart uit de sport. Liberty kiest niet blind voor geld, waardoor Nederland, als racegek land, mogelijk weer eerder in beeld komt", zegt sportmarketeer Woerts.



Jan Lammers: 'Het zou me verbazen als het lukt'

Oud-Formule 1-coureur Jan Lammers komt uit Zandvoort en is kind aan huis op het circuit daar. Hij realiseert zich dat Assen qua infrastructuur verder is. Maar volgens hem hoeft dat geen struikelblok te zijn voor Zandvoort om een Grand Prix te organiseren. Van 1952 tot en met 1985 werden daar al Formule 1-races verreden.



"We moeten het anders doen dan toen. Toen waren het vaak particuliere initiatieven en moesten ze na afloop met de pet rond om gaten in de begroting te dichten. Het moet echt vanuit Den Haag komen of vanuit een marketingafdeling van een multinational. Dan moeten ze er zélf mee komen en moet je het op hun manier doen zodat het in hun strategie past", zegt Lammers die er zelf een hard hoofd in heeft dat de Formule 1 naar Nederland komt.



Geld terugverdienen?

Het geld dat je kwijt bent aan de rechten, moet terugverdiend worden met de kaartverkoop, luxe hospitality en randactiviteiten. De reclameinkomsten van de boarding langs het circuit en de tv-rechten liggen namelijk bij Liberty Global.

