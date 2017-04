Lintjesregen in Drenthe: deze 53 mensen kregen een onderscheiding

Burgemeester Jan Seton met de gelukkigen (Twitter / gemeente Borger-Odoorn) Jaap Hadderingh met locoburgemeester Henk Heijerman (foto: Van Oost Media) Marcel Thijsen met de vijf mannen die een lintje kregen in Tynaarlo (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems) De acht gelukkigen in Emmen (foto: Twitter / Bouke Arends) Twee inwoners van Hoogeveen met hun onderscheiding (foto: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

ASSEN - Tijdens de traditionele lintjesregen werden ook in Drenthe koninklijke onderscheidingen uitgereikt. In totaal hebben 53 Drenten een onderscheiding gekregen. Hieronder leest u wie zich vanaf vandaag Ridder of Lid in de Orde van Oranje Nassau mag noemen.

Gemeente Aa en Hunze

- Jaap Hadderingh uit Gasselte



Gemeente Assen

- Fokko Hommes uit Zeijerveen



Gemeente Borger-Odoorn

- Grietje Ziengs-Plaatje uit Odoorn

- Jetty Koek-Hoekstra uit Exloo

- Johannes Homan uit Valthe

- Hendrikus Albring uit Drouwenermond

- Hinderika Albring uit Drouwenermond

- Leffert Nijboer uit Valthe

- Geertje Nijboer-Kort uit Valthe



Gemeente Coevorden

- Berend Bunskoek uit Sleen



Gemeente De Wolden

- Albert Brandsma uit Zuidwolde

- Leendert Zwier Meuleman uit Zuidwolde



Gemeente Emmen

- Jan Dirk Huising uit Emmen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Hendrik Kloeze uit Schoonebeek

- André Blaauwgeers uit Schoonebeek

- Hans Kalter uit Emmen

- Hannie Alting-Brouwer uit Emmen

- Mia van Hebel-Schijf uit Emmen

- Minie Kootstra-Holties uit Schoonebeek

- Ben Visscher uit Emmen



Gemeente Hoogeveen

- Jan Massier uit Veeningen (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Arend Zomer uit Hoogeveen

- Roelof Woltinge uit Noordscheschut

- Jan Blokzijl uit Hoogeveen

- Hilda Eleveld - Engberts uit Hoogeveen

- Roel Hallink uit Elim

- Jan Westhuis uit Hoogeveen

- Johan Loijenga uit Hoogeveen

- Annie Otten-Van der Mei uit Hoogeveen

- Grietje de Weerd-Heida uit Hoogeveen

- Trui Kootstra-Vriezema uit Hoogeveen

- Frank van Zuilen uit Hoogeveen

- Bert Otten uit Fluitenberg



Gemeente Meppel

- Jan Willem Stokkers uit Meppel

- Uilkje Steenhuisen-Tigchelaar uit Meppel

- Koert Bosman uit Meppel

- Johannes Pastoor uit Meppel



Gemeente Midden-Drenthe

- Geesje Bouwman-Leever uit Westerbork

- Jacob Bosma uit Bovensmilde

- Jakob van der Heide uit Westerbork



Gemeente Noordenveld

- Jeichien Helder-Boerma uit Peize

- Henk Buring uit Roderwolde

- Tiny Renkema-Kemkers uit Roden

- Evert Bulten uit Roden

- Henk Hagedoorn uit Een

- Dinie Haaijer-Hindriks uit Roden

- Egbert Brink uit Roden



Gemeente Tynaarlo

- Eppo Viswat uit Eelde (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Frits Colenbrander uit Vries (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Bé Speelman uit Vries

- Jan Jonge Poerink uit Zuidlaren

- Roelof Huizing uit Bunne



Gemeente Westerveld

- Adri Jonkers uit Vledder



