Lintjesregen in Drenthe: eerste onderscheidingen uitgereikt

In heel Nederland worden vandaag lintjes uitgereikt (foto: ANP / Sander Koning)

ASSEN - Tijdens de traditionele lintjesregen worden ook in Drenthe koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Hieronder leest u wie zich vanaf vandaag Ridder of Lid in de Orde van Oranje Nassau mag noemen.

Gemeente Aa en Hunze

- Jaap Hadderingh uit Gasselte



Gemeente Tynaarlo

- Eppo Viswat uit Eelde (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Frits Colenbrander uit Vries (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

- Bé Speelman uit Vries

- Jan Jonge Poerink uit Zuidlaren

- Roelof Huizing uit Bunne



De onderscheidingen worden per gemeente op verschillende tijdstippen uitgereikt. Op het moment dat bekend is gemaakt wie een onderscheiding krijgt, wordt dat aangevuld in dit bericht.